На Сумщине пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе Сегодня, 21 июня, в 5:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в с. Ржаное Ямпольского района.

О пожаре сообщил хозяин, увидел дым и пламя из окна сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 32-го Государственного пожарно-спасательного поста и добровольную пожарную команду с. Орловка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля хозяйственной постройки, летней кухни и погреба под одной крышей, на площади до 32 кв.м, а также сени на площади до 30 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и баню. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 1 км от очага горения.

В 6:36 возгорание локализовали, а в 7:59 - потратив на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Орловка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.