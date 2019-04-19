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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29433

В Сумах открылся еще один офис Центра админуслуг

Второе территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» открыли сегодня, 21 июня, по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А.

Это подразделение предоставляет тот же спектр услуг (а таких сейчас 224), что и головной офис, за исключением двух, касающиеся выдачи заграничных паспортов и ID-карт. Работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в субботу - с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Вход в помещение оборудован подъемником, что позволит беспрепятственно попадать людям с инвалидностью и родителям с колясками. Внутри есть место для ожидания и детский уголок.

Для приема граждан специалистами ЦПАУ оборудовали шесть рабочих мест. Кроме этого, еще три - для представителей департамента социальной защиты населения, КП «Горводоканал» и ООО «Городской единый информационно-расчетный центр».

Для организации работы данного подразделения ЦПАУ из городского бюджета направили 1,3 млн гривен. Это уже вторая такая организация. Первая работает на базе Центра участников боевых действий.

В планах городских властей - открытие территориальных подразделений в с. Песчаное и Роменском микрорайоне. В дальнейшем, сообщила заместитель городского головы Ольга Волошина, будут изучать целесообразность размещения таких учреждений по другим микрорайонам города.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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