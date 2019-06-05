Сумскому копу, устроившему аварию с 7 пострадавшими, избрали меру пресечения Патрульному, которого подозревают в аварии на Петропавловской в августе 2018 года, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Сегодня, 21 июня, следственным судьей применена мера пресечения в виде личного обязательства полицейскому, которого подозревают в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Одновременно на подозреваемого до 19 августа 2019 года положены следующие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;

- не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

- воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, которые исследуются в данном уголовном производстве, со свидетелями.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45, когда в автомобиль патрульных, которые ехал на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками, столкнувшись с «Ауди», вылетел на тротуар, где пострадали шестеро.

Заслушав участников производства, исследовав предоставленные материалы, судья пришел к выводам об обоснованности подозрения в совершении подозреваемым инкриминируемого ему преступления. Также имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда.

В то же время ни следователем, ни прокурором не доказан риск того, что подозреваемый будет влиять на свидетелей, потерпевших и препятствовать расследованию уголовного производства. Данные утверждения являются голословными, судье не предоставлено никакого объяснения свидетеля или потерпевшего, какие утверждали бы, что подозреваемый совершал на них давление, также не предоставлено и доказательств препятствование досудебному следствию.

Судом учтено, что подозреваемый работает, имеет семью и постоянное место жительства, тесные социальные связи, положительную характеристику. Подозреваемый не осуждался и к уголовной ответственности не привлекался. Поэтому мера пресечения в виде личного обязательства обеспечит надлежащую процессуальную поведение подозреваемого.

В удовлетворении ходатайства об отстранении патрульного от занимаемой должности отказано в связи с необоснованностью.

По мнению суда следователем не было доказано то, что в настоящее время существуют обстоятельства, которые послужили основанием для отстранения подозреваемого от должности и что применение такой меры обеспечения уголовного производства как отстранение от должности, с учетом установленных в настоящее время обстоятельств, оправдывает такую степень вмешательства в права и свободы подозреваемого.

Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение пяти дней, сообщает Заречный райсуд.