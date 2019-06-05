Сумские троллейбусники определились, как им ездить мимо перекрытой Ильинской В связи с укладкой второго слоя асфальтового покрытия 22 и 23 июня с 8:00 до 18:00 –будет ограничено движение по ул. Ильинская.

Поэтому коммунальный транспорт будет курсировать по измененным схемам: - троллейбус № 1 - ул. Пограничная - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту; - троллейбус № 2 - «Керамейя» - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту; троллейбус № 5 - ул. Героев Крут - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - дальше по маршруту. Коммунальный автобус (Центральный рынок - ул. Роменская) 22 июня В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка; - ул. Первомайская; - ул. Я. Мудрого; - ул. Ильинская; - ул. Чорновола; -ул. Роменская. В обратном направлении: -ул. Роменская; - ул. Чорновола; - ул. Ильинская; - ул. Я. Мудрого; - ул. Первомайская; - ул. Кузнечная; - ул. Набережная р. Стрелка. 23 июня: В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка; - ул. Первомайская; - ул. Чорновола; -ул. Роменская. В обратном направлении: -ул. Роменская; - ул. Чорновола; - ул. Первомайская; - ул. Кузнечная; - ул. Набережная р. Стрелка. Автобусные маршруты №№ 63, 64, 67: 22 июня В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка; - ул. Первомайская; - ул. Я. Мудрого; - ул. Ильинская; - ул. Чорновола; -ул. Роменская. В обратном направлении: -ул. Роменская; - ул. Чорновола; - ул. Ильинская; - ул. Я. Мудрого; - ул. Первомайская; - ул. Кузнечная; - ул. Набережная р. Стрелка. 23 июня: В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка; - ул. Первомайская; - ул. Чорновола; -ул. Роменская. В обратном направлении: -ул. Роменская; - ул. Чорновола; - ул. Первомайская; - ул. Кузнечная. Курсирование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения расписаний движения. Изменения временные (на период проведения ремонтных работ), сообщили в КП «Электроавтотранс».