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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36235

Сумские троллейбусники определились, как им ездить мимо перекрытой Ильинской

В связи с укладкой второго слоя асфальтового покрытия 22 и 23 июня с 8:00 до 18:00 –будет ограничено движение по ул. Ильинская.

Поэтому коммунальный транспорт будет курсировать по измененным схемам:

- троллейбус № 1 - ул. Пограничная - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту;

- троллейбус № 2 - «Керамейя» - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту;

троллейбус № 5 - ул. Героев Крут - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - дальше по маршруту.

Коммунальный автобус (Центральный рынок - ул. Роменская)

22 июня

В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка;

- ул. Первомайская;

- ул. Я. Мудрого;

- ул. Ильинская;

- ул. Чорновола;

-ул. Роменская.

В обратном направлении:

-ул. Роменская;

- ул. Чорновола;

- ул. Ильинская;

- ул. Я. Мудрого;

- ул. Первомайская;

- ул. Кузнечная;

- ул. Набережная р. Стрелка.

23 июня:

В прямом направлении:

- ул. Набережная р. Стрелка;

- ул. Первомайская;

- ул. Чорновола;

-ул. Роменская.

В обратном направлении:

-ул. Роменская;

- ул. Чорновола;

- ул. Первомайская;

- ул. Кузнечная;

- ул. Набережная р. Стрелка.

Автобусные маршруты №№ 63, 64, 67:

22 июня

В прямом направлении:

- ул. Набережная р. Стрелка;

- ул. Первомайская;

- ул. Я. Мудрого;

- ул. Ильинская;

- ул. Чорновола;

-ул. Роменская.

В обратном направлении:

-ул. Роменская;

- ул. Чорновола;

- ул. Ильинская;

- ул. Я. Мудрого;

- ул. Первомайская;

- ул. Кузнечная;

- ул. Набережная р. Стрелка.

23 июня:

В прямом направлении:

- ул. Набережная р. Стрелка;

- ул. Первомайская;

- ул. Чорновола;

-ул. Роменская.

В обратном направлении:

-ул. Роменская;

- ул. Чорновола;

- ул. Первомайская;

- ул. Кузнечная.

Курсирование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения расписаний движения. Изменения временные (на период проведения ремонтных работ), сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Ограничение движения Перекрытие дорог Ремонт дорог
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