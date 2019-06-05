Сумские троллейбусники определились, как им ездить мимо перекрытой Ильинской

Поэтому коммунальный транспорт будет курсировать по измененным схемам:
- троллейбус № 1 - ул. Пограничная - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту;
- троллейбус № 2 - «Керамейя» - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - далее по маршруту;
троллейбус № 5 - ул. Героев Крут - разворот ч/з Центральный рынок - ун-г «Киев» - ул. Харьковская - дальше по маршруту.
Коммунальный автобус (Центральный рынок - ул. Роменская)
22 июня
В прямом направлении: - ул. Набережная р. Стрелка;
- ул. Первомайская;
- ул. Я. Мудрого;
- ул. Ильинская;
- ул. Чорновола;
-ул. Роменская.
В обратном направлении:
-ул. Роменская;
- ул. Чорновола;
- ул. Ильинская;
- ул. Я. Мудрого;
- ул. Первомайская;
- ул. Кузнечная;
- ул. Набережная р. Стрелка.
23 июня:
В прямом направлении:
- ул. Набережная р. Стрелка;
- ул. Первомайская;
- ул. Чорновола;
-ул. Роменская.
В обратном направлении:
-ул. Роменская;
- ул. Чорновола;
- ул. Первомайская;
- ул. Кузнечная;
- ул. Набережная р. Стрелка.
Автобусные маршруты №№ 63, 64, 67:
22 июня
В прямом направлении:
- ул. Набережная р. Стрелка;
- ул. Первомайская;
- ул. Я. Мудрого;
- ул. Ильинская;
- ул. Чорновола;
-ул. Роменская.
В обратном направлении:
-ул. Роменская;
- ул. Чорновола;
- ул. Ильинская;
- ул. Я. Мудрого;
- ул. Первомайская;
- ул. Кузнечная;
- ул. Набережная р. Стрелка.
23 июня:
В прямом направлении:
- ул. Набережная р. Стрелка;
- ул. Первомайская;
- ул. Чорновола;
-ул. Роменская.
В обратном направлении:
-ул. Роменская;
- ул. Чорновола;
- ул. Первомайская;
- ул. Кузнечная.
Курсирование по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения расписаний движения. Изменения временные (на период проведения ремонтных работ), сообщили в КП «Электроавтотранс».
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