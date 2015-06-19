Сумчане почтили память жертв войны в Украине Сегодня, 21 июня, в Сумах состоялся ряд мероприятий по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине.

Начались они в память погибших в годы Второй мировой войны и современных защитников нашего государства. Руководители города и области возложили цветы к могилам погибших бойцов АТО и монумента «Мать - Родина».

Далее двинулись к Мемориальному комплексу «Вечная Слава». Здесь вместе с ветеранами Второй мировой войны в знак скорби склонили головы и возложили цветы к подножию монумента. Прозвучали залпы воинского салюта.

Общественность и представители власти также посетили двор школы №8, где установлен памятный знак жертвам нацистских концлагерей, и оставили живые цветы в память душ военных и гражданских, замученных оккупантами в 1941-1943 годах.

Мероприятия по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине будут продолжаться и завтра, ведь в день памятной даты, 22 июня, в 12:00 состоится тематический концерт в областной филармонии.