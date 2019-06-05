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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05200

В Сумах столкнулись два авто: травмированы оба водителя (видео)

Происшествие произошло 20 июня, около 15 часов на улице Веретеновская.

Предварительно, в результате попутного столкновения автомобилей Toyota и Ford, водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.

Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи. У 26-летнего водителя автомобиля Ford зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочной области шейного отдела позвоночника, а у 44-летней женщины, которая вела автомобиль Toyota - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лобной области, нижней челюсти и ушиб спинки носа.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас проводится проверка.

Следует отметить, что за сутки в Сумах произошло 4 ДТП, из них 2 ДТП с материальным ущербом и 2 с пострадавшими, в которых 3 человека получили телесные повреждения.

Право Дтп
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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