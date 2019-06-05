В Сумах столкнулись два авто: травмированы оба водителя (видео)

Предварительно, в результате попутного столкновения автомобилей Toyota и Ford, водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.
Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи. У 26-летнего водителя автомобиля Ford зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочной области шейного отдела позвоночника, а у 44-летней женщины, которая вела автомобиль Toyota - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лобной области, нижней челюсти и ушиб спинки носа.
Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас проводится проверка.
Следует отметить, что за сутки в Сумах произошло 4 ДТП, из них 2 ДТП с материальным ущербом и 2 с пострадавшими, в которых 3 человека получили телесные повреждения.
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