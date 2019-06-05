Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19 °С, днем - 31-33 °С тепла. В воскресенье характер погоды не изменится.
В течение выходных, 22-23 июня, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу областного Гидрометцентра, 13 июня днем по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень...