Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, в Сумах будет сухо и жарко.

В субботу в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19 °С, днем - 31-33 °С тепла. В воскресенье характер погоды не изменится. В течение выходных, 22-23 июня, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).