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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39331

На Сумщине полиция обнаружила конопляную плантацию (фото)

Насаждения насчитывало более тысячи растений.

В ходе операции «Мак-2019», в рамках которой отрабатывалась территория Глуховского района на предмет выявления незаконных насаждений наркосодержащих растений, полицейские местного отдела полиции обнаружили большую плантацию конопли. Более тысячи кустов росли на огороде частной усадьбы, принадлежащей 45-летнему мужчине. Правоохранители насчитали 1259 растений. Сам «огородник» объяснил, что посеял коноплю для собственных нужд.

Сейчас весь «урожай» изъят и направлен на экспертизу. Действия мужчины в полиции квалифицировали в соответствии ч.2 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Наркотики
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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