На Сумщине полиция обнаружила конопляную плантацию (фото) Насаждения насчитывало более тысячи растений.

В ходе операции «Мак-2019», в рамках которой отрабатывалась территория Глуховского района на предмет выявления незаконных насаждений наркосодержащих растений, полицейские местного отдела полиции обнаружили большую плантацию конопли. Более тысячи кустов росли на огороде частной усадьбы, принадлежащей 45-летнему мужчине. Правоохранители насчитали 1259 растений. Сам «огородник» объяснил, что посеял коноплю для собственных нужд.

Сейчас весь «урожай» изъят и направлен на экспертизу. Действия мужчины в полиции квалифицировали в соответствии ч.2 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.