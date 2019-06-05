К сумчанам зачастили фейковые переписчики населения В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием органов статистики, с целью выяснения информации о составе семьи и другой личной информации, ведомство сообщает следующее.

В Украине начались подготовительные работы к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 г. С апреля 2019 г. в Сумской области, как и в целом по Украине, проводятся работы по проверке состояния адресного хозяйства, а именно: уточнение информации о названиях улиц и переулков, количестве и нумерации домов и квартир, уточнение границ городских населенных пунктов и т.п. Обращаем Ваше внимание, что специалисты, которые выполняют указанные работы, имеющие соответствующие удостоверения, не заходят в дома и квартиры, не интересуются информацией о составе семьи и другой личной информацией.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не доверяйте мошенникам.