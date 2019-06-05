К сумчанам зачастили фейковые переписчики населения

В Украине начались подготовительные работы к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 г. С апреля 2019 г. в Сумской области, как и в целом по Украине, проводятся работы по проверке состояния адресного хозяйства, а именно: уточнение информации о названиях улиц и переулков, количестве и нумерации домов и квартир, уточнение границ городских населенных пунктов и т.п. Обращаем Ваше внимание, что специалисты, которые выполняют указанные работы, имеющие соответствующие удостоверения, не заходят в дома и квартиры, не интересуются информацией о составе семьи и другой личной информацией.
Уважаемые граждане, будьте бдительны, не доверяйте мошенникам.
«Мама, я в полиции», - жертвой известной схемы стала еще одна жительница Шостки....
За прошедшие сутки полицейский статистику обманутых мошенниками жертв «пополнили» еще двое жителей нашей области....
Жертвами злоумышленников стали жители Конотопа, Ромен и Недригайловского района....
Заказывая принтеры через известную в Интернете торговую площадку, мужчина сделал полную предоплату за товар....
По ходатайству прокуратуры взяты под стражу три человека, которые обманывали доверчивых граждан....