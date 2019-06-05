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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46317

К сумчанам зачастили фейковые переписчики населения

В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием органов статистики, с целью выяснения информации о составе семьи и другой личной информации, ведомство сообщает следующее.

В Украине начались подготовительные работы к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 г. С апреля 2019 г. в Сумской области, как и в целом по Украине, проводятся работы по проверке состояния адресного хозяйства, а именно: уточнение информации о названиях улиц и переулков, количестве и нумерации домов и квартир, уточнение границ городских населенных пунктов и т.п. Обращаем Ваше внимание, что специалисты, которые выполняют указанные работы, имеющие соответствующие удостоверения, не заходят в дома и квартиры, не интересуются информацией о составе семьи и другой личной информацией.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не доверяйте мошенникам.

Право Мошенничество Перепись населения Статистика
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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