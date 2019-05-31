В Глухове установили водную арку

Сегодня, 21 июня, ее уже испытали туристы и детвора. Вторая арка будет установлена на детской площадке напротив почты.
Одна арка подарена городу глуховчанином, который уже давал средства на установку питьевых фонтанчиков, другая - предпринимателем-арендатором детской площадки по инициативе Глуховского городского совета.
Тем временем в Сумах фонтаны работают всего три дня в неделю.
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