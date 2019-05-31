В Глухове установили водную арку Освежающая арка с водным туманом уже и в Глухове.

Сегодня, 21 июня, ее уже испытали туристы и детвора. Вторая арка будет установлена на детской площадке напротив почты.

Одна арка подарена городу глуховчанином, который уже давал средства на установку питьевых фонтанчиков, другая - предпринимателем-арендатором детской площадки по инициативе Глуховского городского совета.

Тем временем в Сумах фонтаны работают всего три дня в неделю.