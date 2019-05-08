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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07312

На Сумщине несколько сел на 11 дней останутся без газа

2-12 июля в связи с ремонтными работами будет прекращено-ограничено распределение природного газа в Сумском районе.

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что с 9:00 2 июля до 16:00 12 июля будет временно приостановлено-ограничено распределение природного газа в Сумского района (Юнаковка, Локня, Басовка, Беловоды, Водолага, Храповщина, Кияница, Иволжанское, Новая Сечь, Корчаковка).

Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса ремонтных работ на ГРС «Юникивка» Сумского ЛПУМГ.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.

Общество Отключение газа Сумской район
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