На Сумщине несколько сел на 11 дней останутся без газа

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что с 9:00 2 июля до 16:00 12 июля будет временно приостановлено-ограничено распределение природного газа в Сумского района (Юнаковка, Локня, Басовка, Беловоды, Водолага, Храповщина, Кияница, Иволжанское, Новая Сечь, Корчаковка).
Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса ремонтных работ на ГРС «Юникивка» Сумского ЛПУМГ.
Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.
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