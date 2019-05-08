На Сумщине несколько сел на 11 дней останутся без газа 2-12 июля в связи с ремонтными работами будет прекращено-ограничено распределение природного газа в Сумском районе.

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что с 9:00 2 июля до 16:00 12 июля будет временно приостановлено-ограничено распределение природного газа в Сумского района (Юнаковка, Локня, Басовка, Беловоды, Водолага, Храповщина, Кияница, Иволжанское, Новая Сечь, Корчаковка). Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса ремонтных работ на ГРС «Юникивка» Сумского ЛПУМГ. Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети. После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.