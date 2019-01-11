Сумские налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных сигарет Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали межрегиональную схему незаконного оборота контрафактных табачных изделий и изъяли крупную партию сигарет.

В рамках проведения операций "Акциз", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование схемы незаконного оборота поддельных сигарет иностранного и отечественного производства.

В частности, фигуранты покупали, хранили, транспортировали с целью сбыта и реализовывали незаконно изготовленные сигареты производства Республики Беларусь, Молдовы, Российской Федерации без марок акцизного налога и табачные изделия отечественного производства с поддельными марками акцизного налога на территории Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

