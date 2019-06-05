Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22317

Сумские копы разыскали мобильного вора, который промышлял в поезде

Ночью инспекторы получили сообщение о краже в поезде.

По прибытии к патрульным обратился проводник и рассказал, что, пока одна из пассажирок отлучилась, у нее пропал мобильный телефон. В это время из вагона вышел подозрительный мужчина со спортивной сумкой. Проводник сообщил, что этот пассажир вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и находился в пьяном виде. Да и сам гражданин, увидев полицейских, резко занервничал и начал как можно скорее идти в другом направлении.

Стражи порядка сразу же остановили его. Во время проведения поверхностной проверки, в спортивной сумке патрульные обнаружили шесть мобильных телефонов и зарядные устройства к ним. Среди них заявительница узнала и свой телефон. Не теряя времени, инспекторы сразу прошли по вагонам и попросили пассажиров проверить наличие средств связи, документов и других ценных вещей. И уже через несколько минут к патрульным обратилась еще одна женщина из соседнего вагона, у которой тоже исчез телефон. Ее телефон также был в данной сумке.

34-летний мужчина оказался уроженцем города Харьков. Но, как установили впоследствии инспекторы, уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

По поводу кражи гражданки написали заявления в полицию, хотя сам мужчина очень сильно просил их этого не делать.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.

Право Кража
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