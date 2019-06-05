Сумские улицы не увидят влажной уборки минимум год

«На улицах города Сумы накапливается очень много песка, а также разного рода мусора. Это негативно влияет на здоровье жителей, эстетику города и его туристическую привлекательность.
Целью этой петиции является разработка графика регулярной влажной уборки улиц города весной и летом (тротуаров и проезжих частей) с помощью специализированной техники для чистки улиц. А также закупить нужную технику, если городу ее хватает», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.
Ответ на электронную петицию:
«Информируем Вас, что выполнение работ по уборке проезжей части улиц проводится работниками КП «Дорремстрой» в направлении от центра города к периферии в пределах финансирования, предусмотренного на содержание улично-дорожной сети в течение года по мере накопления мусора.
О приобретении специализированной техники сообщаем, что в текущем году не предусмотрена закупка техники для влажной уборки автомобильных дорог для КП «Дорремстрой». Предложение о приобретении этой техники будет направлено в профильные депутатские комиссии при формировании запроса на 2020 год».
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