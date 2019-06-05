Сумчане просят привести в порядок замки в детском парке На сайте онлайн-петиций зарегистрирована онлайн-петиция «Привести в порядок замки возле мостика в детском парке "Сказка"».

«Закончите ремонт замков в детском парке за мостиком недалеко от туалета... Смотреть страшно! Портит впечатление о парке», - пишет автор петиции Руденко Инесса Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 21 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 июня петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.