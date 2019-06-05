Сумчане голосуют за снижение стоимости проезда в общественном транспорте

«Нужно снизить оплату за проезд!
Маршрутки в ужасном состоянии, останавливаются уже не по требованию, а на опр. остановках, цена почти одинакова с автобусами и троллейбусами. За что мы платим?
И у нас что, зарплаты в Сумах европейские?
Маршрутка 3.50 грн
Автобус 2 грн
Троллейбус 2 грн
И установить бесплатный проезд в маршрутках для инвалидов 1-2группы», - пишет автор петиции Руденко Инесса Викторовна.
Дата начала сбора подписей: 21 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 июня петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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