Сумчане голосуют за снижение стоимости проезда в общественном транспорте На сайте онлайн-петиций зарегистрирована онлайн-петиция «Снизить оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах, а также сделать бесплатным для инвалидов 1-2 группы в маршрутках».

«Нужно снизить оплату за проезд!

Маршрутки в ужасном состоянии, останавливаются уже не по требованию, а на опр. остановках, цена почти одинакова с автобусами и троллейбусами. За что мы платим?

И у нас что, зарплаты в Сумах европейские?

Маршрутка 3.50 грн

Автобус 2 грн

Троллейбус 2 грн

И установить бесплатный проезд в маршрутках для инвалидов 1-2группы», - пишет автор петиции Руденко Инесса Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 21 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 июня петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.