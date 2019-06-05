Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44295

Сумчане голосуют за снижение стоимости проезда в общественном транспорте

На сайте онлайн-петиций зарегистрирована онлайн-петиция «Снизить оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах, а также сделать бесплатным для инвалидов 1-2 группы в маршрутках».

«Нужно снизить оплату за проезд!

Маршрутки в ужасном состоянии, останавливаются уже не по требованию, а на опр. остановках, цена почти одинакова с автобусами и троллейбусами. За что мы платим?

И у нас что, зарплаты в Сумах европейские?

Маршрутка 3.50 грн

Автобус 2 грн

Троллейбус 2 грн

И установить бесплатный проезд в маршрутках для инвалидов 1-2группы», - пишет автор петиции Руденко Инесса Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 21 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 июня петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Маршрутки Общественный транспорт Петиция Снижение тарифов Стоимость проезда
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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