В Глухове перевернулась ГАЗель Сегодня, 21 июня, в Глухове в 19.23 часов произошла авария.

Авария произошла в 19.23 на улице Гоголя, пишет Глухів.info. Очевидцы утверждают, что водитель ГАЗели шел на обгон, попал в яму, в результате чего автомобиль слетел в кювет и сбил столб. Автомобиль перевернулся. В следствие аварии, кузов грузового фургона фактически смялся пополам. Водитель жив, его достали из изувеченной машины с многочисленными травмами и разрывами мягких тканей туловища и конечностей. Пострадавшего забрала скорая помощь. На месте происшествия работала техника, чтобы убрать ГАЗель с обочины. Движение было перекрыто, полицейские проводят следственную работу.