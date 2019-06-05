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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:57174

В Глухове перевернулась ГАЗель

Сегодня, 21 июня, в Глухове в 19.23 часов произошла авария.

Авария произошла в 19.23 на улице Гоголя, пишет Глухів.info. Очевидцы утверждают, что водитель ГАЗели шел на обгон, попал в яму, в результате чего автомобиль слетел в кювет и сбил столб. Автомобиль перевернулся. В следствие аварии, кузов грузового фургона фактически смялся пополам. Водитель жив, его достали из изувеченной машины с многочисленными травмами и разрывами мягких тканей туловища и конечностей. Пострадавшего забрала скорая помощь. На месте происшествия работала техника, чтобы убрать ГАЗель с обочины. Движение было перекрыто, полицейские проводят следственную работу.

Право Глухов Дтп
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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