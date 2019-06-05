В Глухове перевернулась ГАЗель

Авария произошла в 19.23 на улице Гоголя, пишет Глухів.info. Очевидцы утверждают, что водитель ГАЗели шел на обгон, попал в яму, в результате чего автомобиль слетел в кювет и сбил столб. Автомобиль перевернулся. В следствие аварии, кузов грузового фургона фактически смялся пополам. Водитель жив, его достали из изувеченной машины с многочисленными травмами и разрывами мягких тканей туловища и конечностей. Пострадавшего забрала скорая помощь. На месте происшествия работала техника, чтобы убрать ГАЗель с обочины. Движение было перекрыто, полицейские проводят следственную работу.
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