В Путивле в ДТП попал заммэра 21 июня в Путивле на перекрестке улиц Первомайской и Князя Владимира произошло ДТП.

Со слов очевидцев двигавшийся по ул. Первомайской автомобиль «DAEWOO Sens» не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю «КИА Соренто», за рулем которого находился заместитель городского головы Путивля Константин Гаврильчук.

В результате столкновения «DAEWOO Sens» отбросило на нежилой дом на углу, а затем – обратно к дороге. Автомобили пострадали существенно, но водители, к счастью, в порядке. У мужчины, который был за рулем «DAEWOO Sens» - легкие телесные повреждения, заммэра отделался испугом и уже через несколько часов после аварии был на рабочем месте, пишут Путивльские ведомости.