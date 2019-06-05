Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 00:48263

В Путивле в ДТП попал заммэра

21 июня в Путивле на перекрестке улиц Первомайской и Князя Владимира произошло ДТП.

Со слов очевидцев двигавшийся по ул. Первомайской автомобиль «DAEWOO Sens» не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю «КИА Соренто», за рулем которого находился заместитель городского головы Путивля Константин Гаврильчук.

В результате столкновения «DAEWOO Sens» отбросило на нежилой дом на углу, а затем – обратно к дороге. Автомобили пострадали существенно, но водители, к счастью, в порядке. У мужчины, который был за рулем «DAEWOO Sens» - легкие телесные повреждения, заммэра отделался испугом и уже через несколько часов после аварии был на рабочем месте, пишут Путивльские ведомости.

Право Дтп Константин Гаврильчук Путивль
view counter

По тематике

В Глухове перевернулась ГАЗель
Вчера 23:57

В Глухове перевернулась ГАЗель

Сегодня, 21 июня, в Глухове в 19.23 часов произошла авария....

В Сумах столкнулись два авто: травмированы оба водителя (видео)
Вчера 16:05

В Сумах столкнулись два авто: травмированы оба водителя (видео)

Происшествие произошло 20 июня, около 15 часов на улице Веретеновская....

Сумскому копу, устроившему аварию с 7 пострадавшими, избрали меру пресечения
Вчера 15:19

Сумскому копу, устроившему аварию с 7 пострадавшими, избрали меру пресечения

Патрульному, которого подозревают в аварии на Петропавловской в августе 2018 года, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства....

На Сумщине в аварию попала междугородная маршрутка
Вчера 14:07

На Сумщине в аварию попала междугородная маршрутка

На трассе Сумы-Киев в кювет съехала маршрутка с пассажирами....

В Сумах в аварию попало авто службы охраны (обновлено)
19.06.2019 16:05

В Сумах в аварию попало авто службы охраны (обновлено)

Сегодня, 19 июня, произошло ДТП на ул. Боровая в Сумах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.