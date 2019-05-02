В пруду на Сумщине обнаружили холероподобный вибрион

По результатам исследования из проб воды был выделен холероподобный вибрион, пишет Сайт Кролевца.
Этот вибрион не является возбудителем заболевания холерой, но свидетельствует о значительном фекальном загрязнении воды, купание в которой может негативно повлиять на состояние здоровья человека и привести к возникновению инфекционных и других заболеваний», - отмечают в лабораторном центре.
Также отмечается, что в Кролевце и районе не определены места массового купания людей, благоустройство их не проводится, ответственных за их содержание нет.
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