В пруду на Сумщине обнаружили холероподобный вибрион Как сообщили в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», в июне были отобраны пробы воды из пруда «Козинский» в Кролевце для микробиологического исследования на холеру.

По результатам исследования из проб воды был выделен холероподобный вибрион, пишет Сайт Кролевца.

Этот вибрион не является возбудителем заболевания холерой, но свидетельствует о значительном фекальном загрязнении воды, купание в которой может негативно повлиять на состояние здоровья человека и привести к возникновению инфекционных и других заболеваний», - отмечают в лабораторном центре.

Также отмечается, что в Кролевце и районе не определены места массового купания людей, благоустройство их не проводится, ответственных за их содержание нет.