Иван Редкач собирается боксировать против четырехкратного чемпиона мира (видео) Шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о своем следующем сопернике, сообщает Xsport.

Спортсмен не назвал имя оппонента, однако заявил, что это будет четырехкратный чемпион мира.

«Следующий соперник, я пока не могу сказать кто, но это четырехкратный чемпион мира, очень крутой боец. Я, опять же, постараюсь удивить боксерский мир и выиграть красиво. Мне это по силам, у меня уже есть стратегия. Просто нужно правильно подготовиться на этот бой ментально и физически. Все будет нормально», - заявил Редкач.

Кроме того, украинец сообщил, что предыдущий бой против Девона Александера стал для него самым прибыльным в карьере.

«Могу смело сказать, что этот гонорар побил все мои двадцать боев. Можно сказать, что это сотня тысяч долларов. Для меня деньги не являются мотивацией, но они были одним из стимулов к титульным боям. Я принял этот вызов не потому, что это хороший гонорар, а потому, что это очень крутой соперник и в случае победы я получу титульный бой или приближусь к нему», - подчеркнул Редкач.

На профессиональном ринге украинец провел 28 поединков, в которых одержал 23 победы, при четырех поражениях и одной ничьей.

Напомним, в последнем бою Редкач в шестом раунде нокаутировал именитого американца Девона Александера.