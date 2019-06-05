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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:55218

Пьяный сумчанин напал на патрульного

21 июня, около 13 часов, экипаж патрульных получил сообщение о совершении домашнего насилия на улице Харьковской.

Заявительница сообщила, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения агрессивно себя ведет, высказывается нецензурной бранью и угрожает ей.

Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Женщина впустила блюстителей порядка в домовладение, где в одной из комнат инспекторы обнаружили мужчину, который в левой руке держал маленького ребенка. На просьбу отдать ребенка женщине гражданин не реагировал, зато продолжал вести себя неадекватно. Ребенок начал громко плакать. Понимая, что ему может угрожать опасность, полицейские начали сокращать до него расстояние. Один из патрульных схватил его за правую руку, а в это время другой инспектор и заявительница забрали ребенка. Как только у мужчины освободилась рука, он неожиданно ударил одного из стражей порядка кулаком в лицо. Патрульный в результате получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лобной области носа.

22-летнего гражданина задержали и применили спецсредства - наручники. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Полицейского отправили в медицинское учреждение для оказания помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Задержанному грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, решение будет принимать суд.

Просим граждан, ни в коем случае не прибегать к агрессивным действиям. Ведь их следствием станет уголовная ответственность, согласно действующему законодательству.

Решать проблемы следует исключительно в правовом поле!

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