Чемпион Сумщины сыграет во второй лиге

На этой неделе шесть клубов получили аттестаты и смогут сыграть в следующем сезоне Второй лиги: «Альянс» (Липовая Долина), «ВПК-Агро» (Шевченковка), «Ужгород», «Диназ» (Вышгород), «Оболонь-Бровар 2» (Буча), «Авангард-2» (Краматорск).
Напомним: также во второй лиге может сыграть ПФК «Сумы», который вылетел в нее из первой, однако клуб был дисквалифицирован за договорные матчи, но подал апелляцию ,которая пока не рассмотрена. О будущем клуба пока ничего неизвестно, кроме того, что его покинули все футболисты.
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