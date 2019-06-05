Чемпион Сумщины сыграет во второй лиге Липоводолинский «Альянс» получил аттестат и сыграет во второй лиге чемпионата Украины по футболу.

На этой неделе шесть клубов получили аттестаты и смогут сыграть в следующем сезоне Второй лиги: «Альянс» (Липовая Долина), «ВПК-Агро» (Шевченковка), «Ужгород», «Диназ» (Вышгород), «Оболонь-Бровар 2» (Буча), «Авангард-2» (Краматорск).

Напомним: также во второй лиге может сыграть ПФК «Сумы», который вылетел в нее из первой, однако клуб был дисквалифицирован за договорные матчи, но подал апелляцию ,которая пока не рассмотрена. О будущем клуба пока ничего неизвестно, кроме того, что его покинули все футболисты.