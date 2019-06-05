Чемпионат Сумщины: результаты 5-го тура После 5-го тура в турнирной таблице высшей лиги появился единоличный лидер.

22 июня прошли игры 5-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Гранум» (Снежки) - 4:0

Голы: Стецюк А. (25, 68), Мигаль М. (64), Близно О. (70).

ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Тростянец-2» - 4:1

Голы: Прощенко Г. (5), Игумнов Д. (25), Бабынин С. (28), Корсун С. (71) - Слипухин А. (30).

На 68-й минуте. Чухненко В. («Тростянец-2») не реализовал пенальти.

ФК «Ромны» - ФК «Шостка» - 2:0

Голы: Дорошенко О. (18), Шумаков А. (40).

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Кролевец» - 3:0

Голы: Старченко Д. (48), Бурдеян А. (71), Завгородний И. (77).

Лидирует «LS Group» - 12 очков в 4 играх, дальше – «Тростянец», «Тростянец-2», «Велетень» и «Кролевец» - по 9…

Первая лига

ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:2

Голы: Журба В. (50), Латышев А. (67).

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Барса» (Сумы) - 5:2

Голы: Скиба Д. (9, 36, 83), Иванченко А. (29), Омельченко М. (89) - Сметаненко А. (17), Евпьятенев М. (19).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 8:0

Голы: Параконный Д. (18, 31, 36, 40, 41), Бурдюг А. (20), Бушля А. (57), Зензенко Я. (82).

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:0

Гол: Сорока А. (54).

Лидирует «Колос» - 10 очков (в 4 играх), дальше – «Аграрник-Авангард» - 9 (3), «Украина-Аграрная» - 9 (4), «Кристалл» - 8 (5)…