Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39381

Чемпионат Сумщины: результаты 5-го тура

После 5-го тура в турнирной таблице высшей лиги появился единоличный лидер.

22 июня прошли игры 5-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Гранум» (Снежки) - 4:0

Голы: Стецюк А. (25, 68), Мигаль М. (64), Близно О. (70).

ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Тростянец-2» - 4:1

Голы: Прощенко Г. (5), Игумнов Д. (25), Бабынин С. (28), Корсун С. (71) - Слипухин А. (30).

На 68-й минуте. Чухненко В. («Тростянец-2») не реализовал пенальти.

ФК «Ромны» - ФК «Шостка» - 2:0

Голы: Дорошенко О. (18), Шумаков А. (40).

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Кролевец» - 3:0

Голы: Старченко Д. (48), Бурдеян А. (71), Завгородний И. (77).

Лидирует «LS Group» - 12 очков в 4 играх, дальше – «Тростянец», «Тростянец-2», «Велетень» и «Кролевец» - по 9…

Первая лига

ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:2

Голы: Журба В. (50), Латышев А. (67).

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Барса» (Сумы) - 5:2

Голы: Скиба Д. (9, 36, 83), Иванченко А. (29), Омельченко М. (89) - Сметаненко А. (17), Евпьятенев М. (19).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 8:0

Голы: Параконный Д. (18, 31, 36, 40, 41), Бурдюг А. (20), Бушля А. (57), Зензенко Я. (82).

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:0

Гол: Сорока А. (54).

Лидирует «Колос» - 10 очков (в 4 играх), дальше – «Аграрник-Авангард» - 9 (3), «Украина-Аграрная» - 9 (4), «Кристалл» - 8 (5)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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