Чемпионат Сумщины: результаты 5-го тура

22 июня прошли игры 5-го тура чемпионата области по футболу.
Высшая лига
ФК «Тростянец» - ФК «Гранум» (Снежки) - 4:0
Голы: Стецюк А. (25, 68), Мигаль М. (64), Близно О. (70).
ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Тростянец-2» - 4:1
Голы: Прощенко Г. (5), Игумнов Д. (25), Бабынин С. (28), Корсун С. (71) - Слипухин А. (30).
На 68-й минуте. Чухненко В. («Тростянец-2») не реализовал пенальти.
ФК «Ромны» - ФК «Шостка» - 2:0
Голы: Дорошенко О. (18), Шумаков А. (40).
ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Кролевец» - 3:0
Голы: Старченко Д. (48), Бурдеян А. (71), Завгородний И. (77).
Лидирует «LS Group» - 12 очков в 4 играх, дальше – «Тростянец», «Тростянец-2», «Велетень» и «Кролевец» - по 9…
Первая лига
ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:2
Голы: Журба В. (50), Латышев А. (67).
ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Барса» (Сумы) - 5:2
Голы: Скиба Д. (9, 36, 83), Иванченко А. (29), Омельченко М. (89) - Сметаненко А. (17), Евпьятенев М. (19).
ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 8:0
Голы: Параконный Д. (18, 31, 36, 40, 41), Бурдюг А. (20), Бушля А. (57), Зензенко Я. (82).
ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:0
Гол: Сорока А. (54).
Лидирует «Колос» - 10 очков (в 4 играх), дальше – «Аграрник-Авангард» - 9 (3), «Украина-Аграрная» - 9 (4), «Кристалл» - 8 (5)…
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