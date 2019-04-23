Сумской каратист в восьмерке сильнейших монреальского турнира

Сумской каратист Игорь Угнич одержал три победы над спортсменами из Бельгии (1:, Египта (0:0, выигрыш по решению судей), Туниса (1: и проиграл в ¼ финала казаху (1:2).
18 июня в Будапеште (Венгрия) стартовали всемирные игры по единоборствам среди школьников Combat Games....
25 мая в спортивном зале Агротехнического института г. Глухов прошёл традиционный 6-й Открытый турнир К-1 по каратэ....
На выходных в Киеве прошел традиционный междурнародный турнир по каратэ «14th Kyiv Open»....
Кубок Сумской области по каратэ WKF пройдет в Сумах....
Сборная команда Сумской области, сформированная областным отделением ВАК «IKA Госоку Рю Будо», успешно выступила в 16-м чемпионате Украины по фунакоши...