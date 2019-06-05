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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27556

На Чешке утонул сумчанин

На Сумщине за минувшие сутки на водоемах области погибло 2 человека.

Жара все чаще заставляет граждан спасаться в прохладе водоемов, но не всегда во время отдыха люди придерживаются элементарных правил безопасности, что, к сожалению, приводит к тяжелым последствиям.

Так, 22 июня в 14:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Эсмань Глуховского района из местного пруда работниками Национальной полиции поднято на поверхность тело мужчины 1950 г.р.

Похожий случай имел место и в Сумах, где 23 июня на озере Чеха работники Сумской городской спасательно-водолазной службы подняли на поверхность тело мужчины 1976 г.р.

Спасатели обращаются к гражданам: находясь на водоемах, следите друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь, нельзя купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах. Не заплывайте слишком далеко от берега, не ныряйте на большую глубину. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку.

Также напоминаем лицам, использующим прибрежные зоны водоемов и водное пространство для организованного и массового отдыха людей о необходимости создания спасательных постов, приобретении спасательного оснащения, водолазного обследования дна акватории пляжей, размещение информационных стендов с правилами безопасного поведения на воде, а в опасных местах установки информационных указателей о запрете купания, поскольку такой минимальный комплекс мероприятий сохранит человеческие жизни и сделает отдых граждан гораздо безопаснее, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Утопление
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