Сумських АТОвців запрошують взяти участь у проекті «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» Мета проекту — створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході України.

Проект надасть можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями українського ринку, такими як: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрзалізниця та інші та пройти перше інтерв’ю. Протягом 3 днів у всіх учасників буде унікальна можливість відвідати мотивуючи лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти очікування працедавців.

Участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування іногородніх покриваються організаторами.

Перший семінар в рамках всеукраїнського проекту відбудеться в Харкові 02-04 липня 2019 р. Запрошуються демобілізовані бійці АТО Харківської та Сумської областей.

Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України, організатор – ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Реєстрація за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1N48tVMeTl91a2zGsPceBU_SHeYbN1uxI7SoaC1E7plU/edit

З усіма питаннями, що виникають щодо участі у проекті, звертайтесь на електронну адресу: info.familyato@gmail.com або за телефоном 095-540-99-42 (Наталя).