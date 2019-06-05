Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40339

Триває набір на програму “Управління громадськими проектами “Давай Зміни!” для сумчан

Активних громадян, які готові інвестувати свій час у створення комфортного простору для життя в своєму місті чи селищі, запрошують взяти участь у програмі з підготовки менеджерів громадських ініціатив.

Під час навчання учасники:

- почують досвід ТОП-менеджерів успішних українських компаній та лідерів ефективних громадських ініціатив

- познайомляться з внутрішньою екосистемою та принципами управління комерційних і неприбуткових організацій

- відвідають різноманітні куточки України та познайомляться з місцевими змінотворцями

- отримають можливість відвідати Берлін та дізнаються про досвід Німеччини (знання іноземної мови не є обов’язковим)

Серед компаній, які стали партнерами проекту в минулому році, – Nestle Ukraine, Sigma Software, Холдинг емоцій Fest Lokal, Центр Шептицького, УАЛ Харків. В цьому році на учасників чекають гості з не менш цікавих платформ та організацій.

Основні теми програми навчання – креативне мислення та розробка ідей; стратегічне планування та управління проектами; командотворення; ораторське мистецтво та мистецтво проведення презентацій; робота зі ЗМІ; тайм-менеджмент; інструменти громадського захисту та впливу на владу.

Цього року до участі у програмі “Давай зміни!” запрошується молодь (18-35 роки) з малих міст та селищ Центральної України (Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області). Перевага надаватиметься учасникам, які подаватимуться командою (від 2-х осіб).

Всі бажаючі взяти участь мають заповнити анкету за цим посиланням (https://cutt.ly/KtoSRN). Кінцевий термін подачі заявок – 26 червня.

Для отримання додаткової інформації пишіть на скриньку проекту “Давай зміни!”: Davayzminy@gmail.com, або у наших групах в Facebook чи Instagram. Крім цього, шукайте FAQ з відповідями на найпоширеніші запитання на нашому сайті http://osu.org.ua та в соціальних мережах. Відео-анонс проекту: https://youtu.be/kg_lW9GS4nY 

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Проект реалізовується командою Громадської організації “Відкритий простір” за підтримки Global Project Partners e.V. в рамках програми “Східне партнерство” від Міністерства Закордонних Справ Німеччини (Federal Foreign Office) 

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