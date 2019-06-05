Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних 20-23 июня в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2002-2003 г.р.

В турнире приняли участие 4 команды, сыгравшие по кругу. Первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо» под руководством Натальи Кукариной, обыгравшая всех соперников с общим счетом 11-1. Второе место у местных хоккеисток, третье – Сборной Сумщины под руководством Елены Матвеенко.