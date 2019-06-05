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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55275

Сумские аматоры в финале чемпионата Украины

23 июня состоялись ответные матчи полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Николаевская «Виктория» после ничьей дома 2:2 играла в Ровенской области с местным ФК «Малинск».

На первых минутах Артем Касьянов дал болельщикам надежду на победу, но следующие два гола от хозяев заставили понервничать подопечных Артема Радионова. На последних минутах гол Тараса Михайлюка выровнял шансы на выход в финал, а два дополнительных тайма не определили победителя. В серии послематчевых пенальти сильнее были представители Сумщины - 1:3, и «Виктория» в финале второй год подряд. В прошлом году, напомним, наши стали чемпионами Украины.

В другом полуфинале «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) обыграл 3:1 «ВПК-Агро» (Шевченковка) с Днепропетровщины, которая за счет домашней победы 2:0 вышла в финал.

Решающая встреча состоится 29 июня в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало матча в 17.00.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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