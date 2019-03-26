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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская пляжница вышла замуж

22 июня состоялась свадьба Марины Самодай и Максима Гладуна.

Оба молодожена занимаются волейболом, познакомились на корте для пляжного волейбола. Вместе уже несколько лет, имеют общего сына.

Спорт Пляжный волейбол Свадьба
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В Сумах пляжницы соревновались в зале
06.06.2019 15:14

В Сумах пляжницы соревновались в зале

1 июня прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу «Открытие летнего сезона» среди девушек 2007 г.р. и моложе....

Сумская пляжница с серебром турецкого турнира
20.05.2019 11:53

Сумская пляжница с серебром турецкого турнира

17-19 мая в Турции в рамках мирового тура по пляжному волейболу прошел турнир Aydin Masters....

Сумская пляжница стала второй в Малайзии
15.04.2019 10:40

Сумская пляжница стала второй в Малайзии

12-14 апреля в Лангкави (Малайзия) проходил 1* турнир Мирового тура по пляжному волейболу....

Сумская пляжница выиграла бронзу в Таиланде
12.04.2019 08:12

Сумская пляжница выиграла бронзу в Таиланде

11 апреля украинские пляжницы Диана Лунина и Марина Самодай завоевали первые награды в 2019 году....

Сумские пляжницы с бронзой чемпионата Украины
26.03.2019 11:34

Сумские пляжницы с бронзой чемпионата Украины

22-24 марта в Черноморске прошел финал зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....

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«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
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«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
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«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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