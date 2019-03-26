Сумская пляжница вышла замуж

Оба молодожена занимаются волейболом, познакомились на корте для пляжного волейбола. Вместе уже несколько лет, имеют общего сына.
1 июня прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу «Открытие летнего сезона» среди девушек 2007 г.р. и моложе....
17-19 мая в Турции в рамках мирового тура по пляжному волейболу прошел турнир Aydin Masters....
12-14 апреля в Лангкави (Малайзия) проходил 1* турнир Мирового тура по пляжному волейболу....
11 апреля украинские пляжницы Диана Лунина и Марина Самодай завоевали первые награды в 2019 году....
22-24 марта в Черноморске прошел финал зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....