Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины 20-23 июня в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве «Хоккей 5S» среди юношей 2003-2004 г.р.

В течение трех игровых дней за чемпионское звание соревновались 8 команд из Винницкой, Сумской и Житомирской областей.

Под палящим солнцем юноши сумской СДЮШОР «Динамо» в финале играли против первой Сборной команды Винницкой области. Игра была не менее жаркой, чем погодные условия. Разница лишь в один мяч не позволила нашим парням подняться на первую ступеньку пьедестала, - счет 4:3 в пользу винничан. В игре за бронзовые награды команда «Старт» (Бердичевский р-н) переиграла со счетом 7:3 команду КДЮСШ «Барса» г.Шостка.