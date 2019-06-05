Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

В течение трех игровых дней за чемпионское звание соревновались 8 команд из Винницкой, Сумской и Житомирской областей.
Под палящим солнцем юноши сумской СДЮШОР «Динамо» в финале играли против первой Сборной команды Винницкой области. Игра была не менее жаркой, чем погодные условия. Разница лишь в один мяч не позволила нашим парням подняться на первую ступеньку пьедестала, - счет 4:3 в пользу винничан. В игре за бронзовые награды команда «Старт» (Бердичевский р-н) переиграла со счетом 7:3 команду КДЮСШ «Барса» г.Шостка.
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