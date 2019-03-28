В Сумах снова обещают взяться за Театральную площадь

Об этом зашла речь сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии во время обсуждения предстоящего фестиваля «Сурмы Украины», открытие которого пройдет 27 июня как раз на Театральной площади.
- Есть позиция городского головы относительно Театральной площади, - начал В.Войтенко. – Вы знаете, что у нас проходил конкурс, победителя не было выявлено, но у нас есть несколько хороших работ. Мы их сейчас объединяем, ведется работа. И с этого года, надеюсь, мы начнем основную часть реконструкцию. Будет обязательно построен фонтан, будут реконструированы зоны отдыха. Единственный проблемный вопрос, который мы сейчас решаем, - это по реконструкции чаш старых фонтанов. Поэтому сейчас прорабатываем варианты, департаменту инфраструктуры будет поставлена задача. Театральная площадь должна стать жемчужиной нашего города. Я думаю, так и будет. Буквально, этот и следующий год.
Кроме того, как сообщил главный инженер КП «Дорремстрой» Игорь Сидоренко, на этой неделе будут ремонтировать дорогу на Тетарльной площади от ул. Гагарина до Альтанки.
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