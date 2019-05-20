За неделю на Сумщине зарегистрировано 83 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 29 зданий, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн. 863 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 95 боеприпас времен Второй мировой войны.
В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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