За неделю на Сумщине зарегистрировано 83 ЧП В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 29 зданий, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн. 863 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 95 боеприпас времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.