Сумские легкоатлеты завоевали медали на Европейских играх В Минске продолжаются II Европейские игры.

Уроженка Сум, легкоатлетка Анна Плотицина завоевала серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами. Ее результат - 13,14 с.

Выпускники СумГУ Евгений Гуцол и Алексей Поздняков вместе с Ольгой Ляховой и Яной Качур стали лучшими в комбинированной эстафете 800+600+400+200 м. Их результат 4:25,02.