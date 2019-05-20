Сумские легкоатлеты завоевали медали на Европейских играх

Уроженка Сум, легкоатлетка Анна Плотицина завоевала серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами. Ее результат - 13,14 с.
Выпускники СумГУ Евгений Гуцол и Алексей Поздняков вместе с Ольгой Ляховой и Яной Качур стали лучшими в комбинированной эстафете 800+600+400+200 м. Их результат 4:25,02.
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