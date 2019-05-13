Сумчанин собирался выброситься с 3-го этажа из-за ссоры с девушкой (видео) Он выбил балконное окно и забрался на металлический штырь, где и принялся выяснять отношения с любимой.

Свидетелями этой сцены стали полсотни жителей многоэтажки. Соседи подмостили под окнами подушки и матрасы, вместе с тем держали натянутую простыню. Спасателей вызвала девушка, которая собственно разбила мужское сердце, говорится в сюжете ТСН.