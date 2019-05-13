Сумчанин собирался выброситься с 3-го этажа из-за ссоры с девушкой (видео)

Свидетелями этой сцены стали полсотни жителей многоэтажки. Соседи подмостили под окнами подушки и матрасы, вместе с тем держали натянутую простыню. Спасателей вызвала девушка, которая собственно разбила мужское сердце, говорится в сюжете ТСН.
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