В Сумах массово минировали больницы и детсады На прошлой неделе неизвестные сообщили о заминировании сумских больниц и детсадов.

Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.

- На прошлой неделе в городе были сообщения о заминировании, - поделился он. – Через «скорую помощь» сообщили о взрывчатке в лечебных учреждениях, а по линии ГСЧС – л минировании детсадов. Все службы были подняты, были приняты меры по обследованию.

- Никаких подтверждений не было? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – А нашли тех, кто звонил?

- Нет, правоохранительные органы занимаются...