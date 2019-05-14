В Сумах массово минировали больницы и детсады

Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.
- На прошлой неделе в городе были сообщения о заминировании, - поделился он. – Через «скорую помощь» сообщили о взрывчатке в лечебных учреждениях, а по линии ГСЧС – л минировании детсадов. Все службы были подняты, были приняты меры по обследованию.
- Никаких подтверждений не было? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – А нашли тех, кто звонил?
- Нет, правоохранительные органы занимаются...
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