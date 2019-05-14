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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11430

В Сумах массово минировали больницы и детсады

На прошлой неделе неизвестные сообщили о заминировании сумских больниц и детсадов.

Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.

- На прошлой неделе в городе были сообщения о заминировании, - поделился он. – Через «скорую помощь» сообщили о взрывчатке в лечебных учреждениях, а по линии ГСЧС – л минировании детсадов. Все службы были подняты, были приняты меры по обследованию.

- Никаких подтверждений не было? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – А нашли тех, кто звонил?

- Нет, правоохранительные органы занимаются...

Общество Больницы Детсады Минирование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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