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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54204

Сумчанам обещают новые троллейбусы уже на этой неделе

Четыре новых троллейбусы должны приехать в Сумы на этой неделе.

Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

- На этой неделе ожидаем поставку троллейбусов, - поделился он.

- А водителей хватает? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Водителей обучаем.

Напомним: в середине мая директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог говорил, что два троллейбуса прибудут до конца мая, еще два – в июне. Неделю назад троллейбсы были в сборочном цеху. Сроки поставки, согласно договору, до конца июня. Четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.

Общество Троллейбусы
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