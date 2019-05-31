Сумчанам обещают новые троллейбусы уже на этой неделе

Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.
- На этой неделе ожидаем поставку троллейбусов, - поделился он.
- А водителей хватает? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Водителей обучаем.
Напомним: в середине мая директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог говорил, что два троллейбуса прибудут до конца мая, еще два – в июне. Неделю назад троллейбсы были в сборочном цеху. Сроки поставки, согласно договору, до конца июня. Четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.
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