И.о. губернатора Сумщины идет в народные депутаты Об этом временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов сообщил во время аппаратного совещания.

«Облгосадминистрация последнее время достаточно открыта, есть коммуникация с общественным сектором, жителями области и активное сотрудничество с органами власти различных уровней. Но многие вопросы сегодня остаются нерешенными на законодательном уровне, - сообщил Вадим Акперов. - Поэтому я принял решение и сегодня написал заявление на увольнение. Я попробую себя в другой роли - пойду на парламентские выборы по одному из мажоритарных округов и работать на благо Сумщины и дальше».

Чиновник поблагодарил участников аппаратного совещания за год работы в облгосадминистрации: «Мы пытались сделать максимальным результат для Сумской области, и я думаю, что команда, которая придет от новоизбранного президента Украины, продолжит наши наработки. Со своей стороны, я готов дальше помогать, если такая потребность и возможность».