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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36395

И.о. губернатора Сумщины идет в народные депутаты

Об этом временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов сообщил во время аппаратного совещания.

«Облгосадминистрация последнее время достаточно открыта, есть коммуникация с общественным сектором, жителями области и активное сотрудничество с органами власти различных уровней. Но многие вопросы сегодня остаются нерешенными на законодательном уровне, - сообщил Вадим Акперов. - Поэтому я принял решение и сегодня написал заявление на увольнение. Я попробую себя в другой роли - пойду на парламентские выборы по одному из мажоритарных округов и работать на благо Сумщины и дальше».

Чиновник поблагодарил участников аппаратного совещания за год работы в облгосадминистрации: «Мы пытались сделать максимальным результат для Сумской области, и я думаю, что команда, которая придет от новоизбранного президента Украины, продолжит наши наработки. Со своей стороны, я готов дальше помогать, если такая потребность и возможность».

Политика Вадим Акперов Кандидат в Депутаты
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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