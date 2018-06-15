«Облгосадминистрация последнее время достаточно открыта, есть коммуникация с общественным сектором, жителями области и активное сотрудничество с органами власти различных уровней. Но многие вопросы сегодня остаются нерешенными на законодательном уровне, - сообщил Вадим Акперов. - Поэтому я принял решение и сегодня написал заявление на увольнение. Я попробую себя в другой роли - пойду на парламентские выборы по одному из мажоритарных округов и работать на благо Сумщины и дальше».
Чиновник поблагодарил участников аппаратного совещания за год работы в облгосадминистрации: «Мы пытались сделать максимальным результат для Сумской области, и я думаю, что команда, которая придет от новоизбранного президента Украины, продолжит наши наработки. Со своей стороны, я готов дальше помогать, если такая потребность и возможность».
Президент Украины подписал Указ №386 / 2019 «О временном исполнении обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации»....
Вадим Акперов назначен первым заместителем главы Сумской облгосадминистрации....
18 июня во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко представил своего нового заместителя....
Избранники Сумской районного совета единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий главы Сумской районного совета Вадима Акперова....