Патрульные будут следить за сумчанами с воздуха (видео) Сумские патрульные успешно прошли первый этап знакомства с аэронаблюдением.

В течение нескольких дней жители Сум наблюдали за полетами квадрокоптера над центральной частью города и его окрестностями.

Как оказалось, это патрульные сумского управления под контролем коллег из отдела аэроподдержки Департамента патрульной полиции проводили учебные полеты.

В первую очередь, беспилотные авиационные комплексы с уникальными тактико-техническими характеристиками позволяют в режиме реального времени наблюдать за ситуационной обстановкой, что помогает в деятельности многих подразделений.

Полифункциональность аэроразведки проявляется в следующем:

- воздушное патрулирование в условиях города;

- сопровождение и координация во время массовых мероприятий;

- мониторинг чрезвычайных ситуаций;

- выявления замаскированных наркотических насаждений;

- выявление фактов браконьерства и незаконной вырубки зеленых насаждений.

Во время учебы патрульные ознакомились с возможностями наблюдения с воздуха и использования подобной техники во время несения службы.