Патрульные будут следить за сумчанами с воздуха (видео)

В течение нескольких дней жители Сум наблюдали за полетами квадрокоптера над центральной частью города и его окрестностями.
Как оказалось, это патрульные сумского управления под контролем коллег из отдела аэроподдержки Департамента патрульной полиции проводили учебные полеты.
В первую очередь, беспилотные авиационные комплексы с уникальными тактико-техническими характеристиками позволяют в режиме реального времени наблюдать за ситуационной обстановкой, что помогает в деятельности многих подразделений.
Полифункциональность аэроразведки проявляется в следующем:
- воздушное патрулирование в условиях города;
- сопровождение и координация во время массовых мероприятий;
- мониторинг чрезвычайных ситуаций;
- выявления замаскированных наркотических насаждений;
- выявление фактов браконьерства и незаконной вырубки зеленых насаждений.
Во время учебы патрульные ознакомились с возможностями наблюдения с воздуха и использования подобной техники во время несения службы.
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