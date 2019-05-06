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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44351

Патрульные будут следить за сумчанами с воздуха (видео)

Сумские патрульные успешно прошли первый этап знакомства с аэронаблюдением.

В течение нескольких дней жители Сум наблюдали за полетами квадрокоптера над центральной частью города и его окрестностями.

Как оказалось, это патрульные сумского управления под контролем коллег из отдела аэроподдержки Департамента патрульной полиции проводили учебные полеты.

В первую очередь, беспилотные авиационные комплексы с уникальными тактико-техническими характеристиками позволяют в режиме реального времени наблюдать за ситуационной обстановкой, что помогает в деятельности многих подразделений.

Полифункциональность аэроразведки проявляется в следующем:

- воздушное патрулирование в условиях города;

- сопровождение и координация во время массовых мероприятий;

- мониторинг чрезвычайных ситуаций;

- выявления замаскированных наркотических насаждений;

- выявление фактов браконьерства и незаконной вырубки зеленых насаждений.

Во время учебы патрульные ознакомились с возможностями наблюдения с воздуха и использования подобной техники во время несения службы.

Право Квадрокоптеры Патрульная полиция
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