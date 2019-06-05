На Сумщині пройде реконструкція Конотопської битви 1659 року Заходи з нагоди 360 річниці Конотопської битви розпочнуться 29 червня об 11.00 традиційно на в’їзді у с.Шаповалівка Конотопського району біля пам’ятного знаку «Шаблі».

Гості свята окрім захоплюючого батально-історичного дійства із реконструкцією Конотопської битви побачать також показові виступи лучників, службових собак, кінне шоу, шоу ковалів, майстер-клас із гончарної справи та інші майстер-класи народних умільців України, надзвичайно насичену концертну програму, численні виставки. Крім того, вперше в історії Конотопського району на свято завітає кримськотатарський гурт «Мусифір» та всесвітньо відомий кераміст Рустем Скибін із своїми унікальними виробами.

Програма урочистостей:

11.00 Урочистості біля пам’ятного знака «Шаблі» на честь перемоги у Конотопській битві при в’їзді у с.Шаповалівка.

11.20-11.50 Святкова хода учасників урочистостей, кінного театру, козацьких громадських об’єднань у супроводі оркестру та військовослужбовців 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського з 18-ти метровим прапором до центру с. Шаповалівка

11.50-12.05 Заупокійна літія

11.00-18.00 Виставка військової амуніції

11.00-18.00 Виставка військової техніки 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського

11.00-18.00 Виставка-інсталяція «Туристичні перлини Конотопщини»

11.00-18.00 Робота історичного кінозалу

11.00-18.00 Робота торгівлі

11.20-12.20 Сольний виступ лірника, кобзаря, бандуриста, активіста Українського культурного опору Тараса Компаніченка (м. Київ)

12.05-12.20 Урочисте покладання квітів до пам’ятника гетьману Івану Виговському та пам’ятного знака учасникам антитерористичної операції

12.00-14.00 Показові виступи службових собак

12.20-16.00 Відкриття Всеукраїнського фестивалю «Козацький родослав». Святковий концерт за участю аматорських колективів Сумщини та кримськотатарського гурту «Мусифір»

12.00-16.00 Майстер-клас за участю майстрів декоративно-прикладного мистецтва «З любов’ю до свого, до рідного, святого»

12.00-16.00 Виставка робіт кримськотатарського кераміста Рустема Скибіна

12.20-12.50 Посвята в козаки курсантів військових інститутів від Спілки офіцерів України

13.00-13.30 Батально-історичне дійство №1 «Конотопська битва-2019. Удар по облогових укріпленнях московських військ»

13.00-17.00 Живі статуї «Один день із життя українців»

13.00-17.00 Інтерактив ходулістів-аніматорів

13.30-14.10 Кінне шоу та Монетний двір з карбування монет козаків Соколиного хутора

14.15-16.45 Показові виступи та майстер-класи від лучників

14.15-16.45 Унікальне шоу ковалів (м.Дніпропетровськ)

17.00-17.40 Батально-історичне дійство №2 «Розгром московського війська»

Схема місцевості проведення урочистостей тут.

Довідково. До місця призначення можна доїхати:

- рейсовим автобусом за маршрутом «Конотоп – М. Самбір» з АС Конотоп о 5-20, 8 - 00, 9-40, 11-20, 13-30, 15-30, 17-30;

- у зворотньому напрямку дістатися до міста з с. Шаповалівка можна о 6-24, 9-05, 10-22, 12-27, 14-45, 16-03, 18-25.

Також додатковим маршрутом «вул. Будівельників- сел.Привокзальне до с. Шаповалівка» з вул. Будівельників (через зупинку Воронцова): 08-10, 9-18, 11-32, 12-50, 15-50, 17-05, 18-05;

- у зворотному напрямку дістатися до міста з с. Шаповалівка можна о 09-00, 10-00, 12-20, 13-30, 16-30, 18-40.