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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині пройде реконструкція Конотопської битви 1659 року

Заходи з нагоди 360 річниці Конотопської битви розпочнуться 29 червня об 11.00 традиційно на в’їзді у с.Шаповалівка Конотопського району біля пам’ятного знаку «Шаблі».

Гості свята окрім захоплюючого батально-історичного дійства із реконструкцією Конотопської битви побачать також показові виступи лучників, службових собак, кінне шоу, шоу ковалів, майстер-клас із гончарної справи та інші майстер-класи народних умільців України, надзвичайно насичену концертну програму, численні виставки. Крім того, вперше в історії Конотопського району на свято завітає кримськотатарський гурт «Мусифір» та всесвітньо відомий кераміст Рустем Скибін із своїми унікальними виробами.

Програма урочистостей:

11.00 Урочистості біля пам’ятного знака «Шаблі» на честь перемоги у Конотопській битві при в’їзді у с.Шаповалівка.

11.20-11.50    Святкова хода учасників урочистостей, кінного театру, козацьких громадських об’єднань у супроводі оркестру та військовослужбовців 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського з 18-ти метровим прапором до центру с. Шаповалівка

11.50-12.05    Заупокійна літія

11.00-18.00    Виставка військової амуніції

11.00-18.00    Виставка військової техніки 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського

11.00-18.00    Виставка-інсталяція «Туристичні перлини Конотопщини»

11.00-18.00    Робота історичного кінозалу

11.00-18.00    Робота торгівлі

11.20-12.20    Сольний виступ лірника, кобзаря, бандуриста, активіста Українського культурного опору Тараса Компаніченка (м. Київ)

12.05-12.20    Урочисте покладання квітів до пам’ятника гетьману Івану Виговському та пам’ятного знака учасникам антитерористичної операції

12.00-14.00    Показові виступи службових собак

12.20-16.00    Відкриття Всеукраїнського фестивалю «Козацький родослав». Святковий концерт за участю аматорських колективів Сумщини та кримськотатарського гурту «Мусифір»

12.00-16.00    Майстер-клас за участю майстрів декоративно-прикладного мистецтва «З любов’ю до свого, до рідного, святого»

12.00-16.00    Виставка робіт кримськотатарського кераміста Рустема Скибіна

12.20-12.50    Посвята в козаки курсантів військових інститутів від Спілки офіцерів України

13.00-13.30   Батально-історичне дійство №1 «Конотопська битва-2019. Удар по облогових укріпленнях московських військ»

13.00-17.00    Живі статуї «Один день із життя українців»    

13.00-17.00    Інтерактив ходулістів-аніматорів

13.30-14.10    Кінне шоу та Монетний двір з карбування монет козаків Соколиного хутора        

14.15-16.45    Показові виступи та майстер-класи від лучників

14.15-16.45    Унікальне шоу ковалів  (м.Дніпропетровськ)

17.00-17.40    Батально-історичне дійство №2 «Розгром московського війська»

Схема місцевості проведення урочистостей тут.

Довідково. До місця призначення можна доїхати:

- рейсовим автобусом за маршрутом «Конотоп – М. Самбір» з АС Конотоп о 5-20, 8 - 00, 9-40, 11-20, 13-30, 15-30, 17-30;

 - у зворотньому напрямку дістатися до міста з с. Шаповалівка можна о 6-24, 9-05, 10-22, 12-27, 14-45, 16-03, 18-25.

Також додатковим маршрутом «вул. Будівельників- сел.Привокзальне до с. Шаповалівка» з вул. Будівельників (через зупинку Воронцова): 08-10, 9-18, 11-32, 12-50, 15-50, 17-05, 18-05;

- у зворотному напрямку дістатися до міста з с. Шаповалівка можна о 09-00, 10-00, 12-20, 13-30, 16-30, 18-40.

Общество Конотопська битва
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