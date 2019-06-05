Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58277

В Сумах пройдет выставка эпатажной художницы

25 июня Сумская городская галерея представляет выставку живописи Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки».

Художница - представительница альтернативного искусства. По специальности - преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы, она также является автором костюмов к театральным спектаклям, альбомов графики, авторских кукол. Сделала много персональных выставок в Сумах, Киеве, Львове, а также за рубежом - Словения, Германия.

Большинство представленных в экспозиции работ написаны в этом и прошлом годах. Как и каждый настоящий художник, Ирина Гаршина переносит на холст свои бесконечные фантазии.

Официальное открытие выставки состоится в 17:00.

Досуг Выставка Ирина Гаршина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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