В Сумах пройдет выставка эпатажной художницы 25 июня Сумская городская галерея представляет выставку живописи Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки».

Художница - представительница альтернативного искусства. По специальности - преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы, она также является автором костюмов к театральным спектаклям, альбомов графики, авторских кукол. Сделала много персональных выставок в Сумах, Киеве, Львове, а также за рубежом - Словения, Германия.

Большинство представленных в экспозиции работ написаны в этом и прошлом годах. Как и каждый настоящий художник, Ирина Гаршина переносит на холст свои бесконечные фантазии.

Официальное открытие выставки состоится в 17:00.