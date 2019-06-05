В Сумах пройдет выставка эпатажной художницы

Художница - представительница альтернативного искусства. По специальности - преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы, она также является автором костюмов к театральным спектаклям, альбомов графики, авторских кукол. Сделала много персональных выставок в Сумах, Киеве, Львове, а также за рубежом - Словения, Германия.
Большинство представленных в экспозиции работ написаны в этом и прошлом годах. Как и каждый настоящий художник, Ирина Гаршина переносит на холст свои бесконечные фантазии.
Официальное открытие выставки состоится в 17:00.
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