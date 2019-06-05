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Высокопроизводительные погружные насосы ®

Гарантия качества - залог бесперебойной работы агрегатов!

Сайт "Мир Насосов" располагает широким ассортиментом надежного насосного оборудования от известных мировых производителей, обеспеченного их гарантией и всеми соответствующими сертификатами качества и безопасности. Действующие и потенциальные заказчики имеют возможность выбирать и по оптимальной цене приобретать высокотехнологичный центробежный насос с электродвигателем, дизельный, погружной дренажный и грязевой, погружной для абразивных, химически активных и вязких сред (в т.ч. фекальных) с твердыми включениями, насос с функцией "сухого" запуска, шламовый, погружной насос для грязной воды и мн. др. 

Прежде, чем купить ту или иную модель погружного насоса, рекомендуем тщательно ознакомиться с техническими характеристиками агрегата, его свойствами и возможностями, обратив пристальное внимание на производительность, эксплуатационные особенности, мощность, пропускную способность, габариты и наличие надежных фильтров, функция которых - защищать внутренние узлы и детали от инородных включений, содержащихся в жидкой среде при ее откачке.

В случае возникновения сложностей с выбором насоса, наши специалисты всегда готовы произвести необходимые расчеты технических параметров оборудования с учетом всех условий и норм ТЗ заказчика.

Назначение погружных насосов

Насосы погружные промышленные предназначены для эффективного перекачивания/выкачки жидких рабочих сред на производственных предприятиях и объектах, а также в быту. Они пользуются высокой популярностью у потребителей, благодаря разнообразию своих конструкций и тем неоспоримым преимуществам, которыми они обладают. Сфера использования погружных агрегатов определяется их конструктивными особенностями, условиями эксплуатации, объемами и свойствами рабочей среды (грязная или чистая). Вот лишь краткий список промышленных областей, в которых без данного оборудования не обойтись:

  • • нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

  • • аграрная промышленность

  • • строительная промышленность

  • • химическая промышленность

  • • горнодобывающая промышленность

  • • металлургическая промышленность

  • • канализационные коммуникации

  • • водообеспечение

  • • речное и морское хозяйство

Принцип работы насосов погружного типа

Существует два типа погружных насосов - скважинный и колодезный, они различаются механизмами подачи рабочей жидкости. 

Давайте ознакомимся с принципом работы погружного агрегата, он довольно простой. Конструкция насоса состоит из электродвигателя и прочного цилиндрического корпуса, - внутри него расположен вал, на котором надежно крепится крыльчатка (рабочее колесо с лопастями). Во время вращения вала и колеса перекачиваемая жидкость посредством центробежной силы отбрасывается из рабочей камеры на стенки корпуса, а затем принудительно поступает в напорный патрубок. В это же время в центре рабочей камеры образуется область разряженного воздуха, с ее помощью происходит всасывание следующей порции жидкой среды, которую необходимо откачивать.

Погружные насосы: преимущества и недостатки перед другими агрегатами

Если перед вами поставлена задача купить насос погружной, следует предварительно изучить его преимущества и недостатки, которые помогут вам сделать правильный выбор оборудования. При этом следует учитывать не только преимущества и недостатки данного вида агрегатов, но отдельно - скважинных и колодезных. 

Преимущества насосов погружного типа:

  • • высокий КПД

  • • простой и быстрый монтаж/сервисное обслуживание

  • • универсальность (в сравнении с поверхностными насосами)

  • • долговечная, бесперебойная эксплуатация ввиду отсутствия трущихся деталей

  • • стойкость к воздействию окружающей среды за счет герметичного корпуса агрегата

  • • охлаждение двигателя агрегата в процессе откачивания жидкости, что исключает его перегрев продолжительный период времени

  • • защита устройства от перепадов электронапряжения

  • • забор жидких сред с большой глубины (в сравнении с другими видами насосов)

  • • отсутствие перепадов давления в рабочей жидкости практически исключает процесс кавитации

  • • защита от аварийных состояний, благодаря поплавковому выключателю

Недостатки погружных насосов:

  • • выкачка воды с глубины, не превышающей 10 метров (колодезный тип насоса)

  • • привлечение третьих лиц для ремонта насоса ввиду сложности его проведения

  • • частые перебои в работе и как следствие - снижение производительности агрегата

  • • потребность в постоянном мониторинге технического состояния оборудования

  • • прямая зависимость от электросетей и стабилизаторов напряжения (касается автоматических погружных насосов)

  • • отсутствие возможности эксплуатации вблизи известкового, илистого или песчаного дна (колодезные насосы)

Мы постоянно следим за тенденциями мирового рынка в сфере насосного оборудования, предлагая своим действующим и потенциальным заказчикам только самые лучшие технические решения!

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