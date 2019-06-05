Высокопроизводительные погружные насосы ®

Сайт "Мир Насосов" располагает широким ассортиментом надежного насосного оборудования от известных мировых производителей, обеспеченного их гарантией и всеми соответствующими сертификатами качества и безопасности. Действующие и потенциальные заказчики имеют возможность выбирать и по оптимальной цене приобретать высокотехнологичный центробежный насос с электродвигателем, дизельный, погружной дренажный и грязевой, погружной для абразивных, химически активных и вязких сред (в т.ч. фекальных) с твердыми включениями, насос с функцией "сухого" запуска, шламовый, погружной насос для грязной воды и мн. др.
Прежде, чем купить ту или иную модель погружного насоса, рекомендуем тщательно ознакомиться с техническими характеристиками агрегата, его свойствами и возможностями, обратив пристальное внимание на производительность, эксплуатационные особенности, мощность, пропускную способность, габариты и наличие надежных фильтров, функция которых - защищать внутренние узлы и детали от инородных включений, содержащихся в жидкой среде при ее откачке.
В случае возникновения сложностей с выбором насоса, наши специалисты всегда готовы произвести необходимые расчеты технических параметров оборудования с учетом всех условий и норм ТЗ заказчика.
Насосы погружные промышленные предназначены для эффективного перекачивания/выкачки жидких рабочих сред на производственных предприятиях и объектах, а также в быту. Они пользуются высокой популярностью у потребителей, благодаря разнообразию своих конструкций и тем неоспоримым преимуществам, которыми они обладают. Сфера использования погружных агрегатов определяется их конструктивными особенностями, условиями эксплуатации, объемами и свойствами рабочей среды (грязная или чистая). Вот лишь краткий список промышленных областей, в которых без данного оборудования не обойтись:
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• нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
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• аграрная промышленность
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• строительная промышленность
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• химическая промышленность
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• горнодобывающая промышленность
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• металлургическая промышленность
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• канализационные коммуникации
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• водообеспечение
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• речное и морское хозяйство
Существует два типа погружных насосов - скважинный и колодезный, они различаются механизмами подачи рабочей жидкости.
Давайте ознакомимся с принципом работы погружного агрегата, он довольно простой. Конструкция насоса состоит из электродвигателя и прочного цилиндрического корпуса, - внутри него расположен вал, на котором надежно крепится крыльчатка (рабочее колесо с лопастями). Во время вращения вала и колеса перекачиваемая жидкость посредством центробежной силы отбрасывается из рабочей камеры на стенки корпуса, а затем принудительно поступает в напорный патрубок. В это же время в центре рабочей камеры образуется область разряженного воздуха, с ее помощью происходит всасывание следующей порции жидкой среды, которую необходимо откачивать.
Если перед вами поставлена задача купить насос погружной, следует предварительно изучить его преимущества и недостатки, которые помогут вам сделать правильный выбор оборудования. При этом следует учитывать не только преимущества и недостатки данного вида агрегатов, но отдельно - скважинных и колодезных.
Преимущества насосов погружного типа:
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• высокий КПД
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• простой и быстрый монтаж/сервисное обслуживание
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• универсальность (в сравнении с поверхностными насосами)
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• долговечная, бесперебойная эксплуатация ввиду отсутствия трущихся деталей
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• стойкость к воздействию окружающей среды за счет герметичного корпуса агрегата
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• охлаждение двигателя агрегата в процессе откачивания жидкости, что исключает его перегрев продолжительный период времени
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• защита устройства от перепадов электронапряжения
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• забор жидких сред с большой глубины (в сравнении с другими видами насосов)
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• отсутствие перепадов давления в рабочей жидкости практически исключает процесс кавитации
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• защита от аварийных состояний, благодаря поплавковому выключателю
Недостатки погружных насосов:
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• выкачка воды с глубины, не превышающей 10 метров (колодезный тип насоса)
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• привлечение третьих лиц для ремонта насоса ввиду сложности его проведения
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• частые перебои в работе и как следствие - снижение производительности агрегата
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• потребность в постоянном мониторинге технического состояния оборудования
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• прямая зависимость от электросетей и стабилизаторов напряжения (касается автоматических погружных насосов)
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• отсутствие возможности эксплуатации вблизи известкового, илистого или песчаного дна (колодезные насосы)
Мы постоянно следим за тенденциями мирового рынка в сфере насосного оборудования, предлагая своим действующим и потенциальным заказчикам только самые лучшие технические решения!