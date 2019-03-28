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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская студентка стала призеркой Юниорского Кубка Европы

22-23 июня в городе Пакш (Венгрия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Студентка медицинского института СумГУ Анастасия Антипина в весовой категорий до 63 кг завоевала бронзовую награду. Анастасия начала свой турнирный путь с победы над спортсменкой из Нидерландов в первом раунде, однако уже в следующем поединке в дополнительное время уступила хорватке Цветко Лари. Упав в нижнюю сетку, наша спортсменка не утратила запала. Три подряд быстрые, чистые и уверенные победы над представительницами Германии, Словении и Франции позводили Анастасии подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

В соревнованиях принимали участие еще два представителя Медицинского института (Спорт) СумГУ, однако они остановились в шаге от медалей. Наталья Чистякова в весовой категории до 78 кг остановилась на 5-й строчке, а Назаренко Вадим был 7-м в весовой категории до 73 кг.

Спорт Дзюдо
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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