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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Щепкінці підкорили львівського глядача

22 червня шепкінці повернулися до рідної домівки з V Міжнародного фестивалю «І люди, і ляльки», в якому взяли участь театри Харкова, Черкас, Ужгорода, Дніпра, Рівного, Херсона, Закарпаття, Києва, Хмельницького, Львова, Польщі та Албанії.

21 червня на сцені відомого Львівського академічного театру імені Леся Курбаса Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна репрезентував виставу «Де Я залишусь» режисера Джека Кловера (Великобританія). Наші митці підкорили і львівського глядача своєю сучасною постановкою та майстерною грою акторів (Юрій Оноприйко, Діана Каландарішвілі, Владислав Писарев, Крістіна Зограбян, Марія Корінна, Владислав Калініченко, Євгенія Аніщенко).

Треба зазначити, що за 86-й театральний сезон щепкінці взяли участь у 10 Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах, організували 7 гастролей за межі області, в тому числі до міст, де глядач з надто вишуканим театральним смаком, таких як Київ, Полтава, Харків тощо, пише сайт облради.

Досуг Театр им. Щепкина
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