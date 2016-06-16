Щепкінці підкорили львівського глядача

21 червня на сцені відомого Львівського академічного театру імені Леся Курбаса Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна репрезентував виставу «Де Я залишусь» режисера Джека Кловера (Великобританія). Наші митці підкорили і львівського глядача своєю сучасною постановкою та майстерною грою акторів (Юрій Оноприйко, Діана Каландарішвілі, Владислав Писарев, Крістіна Зограбян, Марія Корінна, Владислав Калініченко, Євгенія Аніщенко).
Треба зазначити, що за 86-й театральний сезон щепкінці взяли участь у 10 Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах, організували 7 гастролей за межі області, в тому числі до міст, де глядач з надто вишуканим театральним смаком, таких як Київ, Полтава, Харків тощо, пише сайт облради.
13 и 14 июня на сцене Харьковского академического театра музыкальной комедии состоялись гастроли Сумского областного академического театра драмы и музыкальной...