Сессия Сумского облсовета пройдет за два дня до выборов

Об этом он подписал соответствующее распоряжение. Пленарное заседание сессии будет проведено 19 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.
На рассмотрение областного совета вынесены вопросы изменений в областных программ, решений областного совета, имущественные, кадровые вопросы и т.д.
С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 17 июля будут проведены общие собрания депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику).
Заседание президиума областного совета планируется провести 17 июля в 16.00 в зале заседаний при председателе областного совета.
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