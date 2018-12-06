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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сессия Сумского облсовета пройдет за два дня до выборов

Глава Сумского облсовета Владимир Токарь созывает 28-ую сессии Сумского областного совета на 19 июля.

Об этом он подписал соответствующее распоряжение. Пленарное заседание сессии будет проведено 19 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.

На рассмотрение областного совета вынесены вопросы изменений в областных программ, решений областного совета, имущественные, кадровые вопросы и т.д.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 17 июля будут проведены общие собрания депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета (по отдельному графику).

Заседание президиума областного совета планируется провести 17 июля в 16.00 в зале заседаний при председателе областного совета.

Политика Сессия облсовета
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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