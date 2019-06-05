Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 25 июня, в Сумах сохранится сухая и жаркая погода.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20 °С, днем - 27-29 °С. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).