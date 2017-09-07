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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07446

В Сумах накрыли ночные точки продажи алкоголя (видео)

В Сумах представители полиции и отдела защиты прав потребителей горсовета выявляли нарушения, связанные с продажей магазинами алкоголя в запрещенное время суток.

Проблема, связанная с продажей алкогольных напитков ночью, всегда беспокоила, как рядовых сумчан, так и власти города. В органы местного самоуправления поступают многочисленные жалобы и обращения от жителей города Сумы о нарушении тишины и общественного правопорядка в ночное время возле объектов торговли алкогольными напитками, где постоянно собирается молодежь и другие группы людей, употребляющие алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво прямо на улице. Чтобы отреагировать на жалобы горожан и проверить состояние дел, мониторинговая группа, в которую вошли представители городской власти, полицейские и молодежи общественные активисты, отправилась в рейд по ночному городу.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года Решением сессии Сумского горсовета была запрещена продажа алкогольных напитков, пива (кроме безалкогольного), слабоалкогольных напитков в стационарных объектах торговли и временных сооружениях, кроме заведений ресторанного хозяйства, на территории города Сумы ежедневно в период с 22:00 до 7:00. Местные власти объясняет свои действия тем, что такие запреты действуют в любой правовой стране, включая государства ЕС. К тому же, городской совет в течение длительного времени получала многочисленные жалобы от горожан на пьяные выходки подростков и молодежи в ночное время, которые, приобретя и приняв ночью алкоголь, нарушали общественный порядок и мешали жителям криками и ссорами на улицах города.

Еще тогда депутаты обязали отдел торговли, быта и защиты прав потребителей провести информационно-разъяснительную работу среди субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства), которые осуществляют продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых на территории Сум о требованиях и необходимости выполнения этого решения.

«Введеный в ноябре прошлого года городским советом запрет на продажу алкогольных напитков касается всех объектов розничной торговли алкогольными напитками, кроме заведений ресторанного хозяйства, - комментирует начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского горсовета Олег Дубицкий. - По автозаправочным станциям, то они подпадают под запрет, если не имеют лицензии на продажу алкоголя на разлив. Контроль за выполнением данного решения осуществляет Сумской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Главное управление Госпродпотреслужбы в Сумской области, Главное управление Государственной фискальной службы в Сумской области».

Во время рейда в поле зрения группы попало два магазина на улицах Ковпака и Харьковской, где в обход решения горсовета велась торговля алкогольными и слабоалкогольными напитками и пивом. На продавцов этих торговых заведений полицией были составлены протоколы по ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». Нарушителям грозят штрафы в размере от 510 до 1700 гривен.

В дальнейшем после принятия решения административной комиссией о наложении штрафов на продавцов, которые осуществляли продажу алкоголя в обход запрета, материалы будут направлены в Главное управление Государственной фискальной службы в Сумской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Запрет алкоголя
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