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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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СМС-сообщение о выигранном авто стало мошенническим «крючком» для молодой девушки

Чрезмерно доверчивость к различным акциям и розыгрышей стоила 18-летней девушки потери 7000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 18-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Девушка рассказала, что на свой мобильный телефон она получила смс-сообщение о выигрыше автомобиля «Citroёn». Посоветовавшись с родителями, она позвонила по указанному там телефону и услышала от «менеджера» об условиях получения выигрыша: сначала нужно перечислить 3000 гривен для уплаты налога, а уже потом она получит автомобиль или компенсацию за него. Предварительно проверив в Интернете сайт, где якобы разыгрывается этот автомобиль, и собственными глазами увидев там свой номер телефона - девушка согласилась на «акционное» предложение и уплату налога.

Из-за отсутствия свободных средств в семье, она оформила кредит в банке и перечислила на указанный менеджером номер банковской карточки оговоренную сумму. В свою очередь услышала от сотрудника фирмы, что денежная компенсация за выигранный автомобиль, почти полмиллиона гривен, в ближайшее время поступит ей на банковскую карточку.

Однако и на следующий день деньги не были перечислены. Она снова стала звонить менеджеру, а тот переадресовал ее на «финансового директора», который попросил перечислить еще 6000 гривен. Указанной суммы девушка не имела и оппонент согласился на 1000 гривен. Отправив деньги, молодая женщина снова ничего не получила на свою карточку, а на многочисленные звонки в фирму - никто не отвечал. Только на утро она смогла связаться с ними. В ответ услышала оправдание и новое условие: опять нужно перечислить 3000 гривен.

Заняв деньги у знакомых, она выполнила условие, а когда «менеджер» попросил еще 2000 гривен, она, наконец, поняла, что это обман.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители предостерегают граждан от необдуманных поступков и, прежде чем перечислять собственные средства неизвестно кому - хорошо подумайте над всеми рисками подобных авантюр, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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