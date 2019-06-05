Конотопскому вору дали 3,5 года

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего конотопчанина, который похищал из квартир и помещений ценные вещи, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого уже 7 раз был судим за кражи, решил не менять направление противоправной деятельности, поэтому продолжил обворовывать помещения и квартиры. В частности, в январе 2018 года мужчина в вечернее время сломал навесной замок в техническом помещении одного из местных предприятий и похитил перфоратор, сварочный аппарат и т.п. В октябре этого же года обвиняемый разобрал кирпичную стенку гаража, проник внутрь и похитил алмазный шлифовальный диск и другие бытовые приборы.
Кроме того, он разбивал стекла в окнах на первом этаже и, в отсутствие хозяев, проникал в квартиры, откуда выносил все ценные вещи. В ноябре 2018 года именно во время очередной попытки проникновения в квартиру злоумышленник был задержан. Всего доказана причастность мужчины к 7 кражам.
«В суде обвиняемый вину свою признал полностью, заверил, что раскаивается. Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и приговорил его по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы », - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Елена Удод.
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