За выходные на Сумщине произошло 9 ДТП В течение выходных (22-23 июня) патрульные проработали около 460 сообщений.

Кроме того, выезжали на 9 ДТП (3 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили 146 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 9 за управление в состоянии опьянения), составили 51 административный материал за нарушение общественного порядка, обнаружили мучжину с веществом, похожим на наркотическое, задержали лиц, вероятно, причастных к квартирной краже.