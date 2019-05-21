За выходные на Сумщине произошло 9 ДТП

Кроме того, выезжали на 9 ДТП (3 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили 146 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 9 за управление в состоянии опьянения), составили 51 административный материал за нарушение общественного порядка, обнаружили мучжину с веществом, похожим на наркотическое, задержали лиц, вероятно, причастных к квартирной краже.
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